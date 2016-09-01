وكيل اللجنة الاقتصادية يطالب باعتماد مدونة السلوك البرلمانية

مراسل «ONA»:

طالب النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، الخميس، بسرعة إقرار مدونة السلوك البرلماني إعمالا لمواد اللائحة، لافتا إلى أن إقرارها لا يستغرق سوى نصف ساعة فقط يتم تخصيصها من الجلسة الأخيرة المزمع عقدها الثلاثاء القادم.

وأضاف عبد الحميد، في بيان صادر عنه اليوم، أن هناك مقترح بمدونة سلوك مقدم من النائب فرج عامر يحتوى على كافة ما يريده البرلمان من مبادئ يسير عليها نواب البرلمان، كمبادئ حاكمة لسلوك النواب تحت القبة وخارج القبة، بهدف الحفاظ على رفعة وسمو النائب.

وأضاف: “أننا فى أحوج الحال الآن إلى إصدار مدونة السلوك، نظرًا لتقويم بعض السلوكيات التى صدرت من جانب النواب فى ظل دور الانعقاد المنقضي والتى كان ولابد من أن تتصدر لها مدون السلوك”.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه يجب أن نتعلم من الممارسات البرلمانية التى تمت فى دور الانعقاد الأول لتكون لنا بمثابة خبرة برلمانية تساعدنا على استكمال باقي ادوار الانعقاد، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا قبل أن نشكر فى انجازاتنا، فالجميع هدفه مصلحة مصر شعبا ودولة.