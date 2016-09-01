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ضبط المتهمين بسرقة محمول سائح بولندي بالغردقة‎

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ضبط المتهمين بسرقة محمول سائح بولندي بالغردقة‎ ضبط المتهمين بسرقة محمول سائح بولندي بالغردقة‎

أرشيفية

مراسل «ONA»:

ضبطت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، الخميس، عاطلين سرقا هاتف محمول، ومبلغا ماليا من سائح بولندى الجنسية بعد استدراجه لشراء منتجات سياحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد  الحمزاوى ، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم محمد توفيق مفتش مباحث قسم أول الغردقة توفيق، يفيد تمكن حملة أشرف عليها الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث الغردقة ، وترأسها الرائد أحمد فخر معاون المباحث من ضبط كل من “محمود.م عاطل مسجل سرقات، وأحمد . ر عاطل مسجل سرقات بعد 24 ساعة”، من سرقة بولندى الجنسية يدعى داروش 49 سنة ، حيث قاما باستدراجه لإحدى الشقق السكنية بشارع الباشا بعد اقتاعه بشراء بعض أغراضه بأرخص سعر، وقاما بسرقة هاتفه ومبلغ مالى منه تحت تهديد السلاح.

تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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