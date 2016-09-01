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محافظ الوادي الجديد يلتقى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية

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محافظ الوادي الجديد يلتقى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية محافظ الوادي الجديد يلتقى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية

محافظ الوادي خلال اللقاء

مراسل «ONA»:

التقي صباح اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بالدكتورة سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة تفعيل البرتوكول الخاصة بدعم الشباب المنتفعين بقرى الشب، حيث يقوم الصندوق بدعم الشاب بـ7  ألاف جنيه لكل فدان للمساهمة في عمليات الزراعة، والتقاوي والأسمدة

كما تم مناقشة بدء إجراءات العمل في إنشاء مزرعة الخير للإنتاج الحيواني بمركز الداخلة على مساحة 32 فدان على غرار المزرعة المقامة بمدينة الخارج.

كما تم مناقشه زيارة الأمين العام  للصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتورة سحر نصر وزيره التعاون الدولي، وهى زيارة مرتقبة للمحافظة لتسليم المستفيدين من الشباب رؤوس الماشي ضمن مشروع الإنتاج الحيواني للشباب بواقع 20 رأس ماشية.

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أونا

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