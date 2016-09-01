تشكيل لجان لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية بالوادى الجديد‎

مراسل «ONA»:

قال اللواء محمد العدوى، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، الخميس، إنه تم تشكيل لجان لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية بالمركز.

وأضاف العدوي، خلال تصريح صحفي اليوم الخميس، إن اللجنة المركزية تضم في عضويتها مديري “الأمن، التموين، الصحة، الزراعة، البيطري، بينما تتشكل اللجان الفرعية، من “رئيس كل مركز، ومأمور قسم الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية، وكافة المختصين في هذا الشأن. “

وأوضح أن اللجنة معنية بمراقبة الأسواق، ومتابعة الأسعار، وصلاحية السلع، وجودة المنتجات ويتم تحرير محضر كل أسبوع وعرضه على محافظ الوادى الجديد.