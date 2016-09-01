تغيير طائرة الدمام بعد تأخرها أكثر من 6 ساعات وتعذر إصلاح العطل

تسبب عطل فنى بأحد محركات طائرة مصر للطيران، المتجهة اليوم الخميس إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية، فى تأخر إقلاعها من مطار القاهرة لأكثر من 6 ساعات، حيث تم تغيير الطائرة بعد تعذر إصلاحها واستأنفت رحلتها.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار أنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 681 للإقلاع إلى الدمام فوجئ بحدوث عطل فى أحد محركات الطائرة فتم استدعاء فريق فنى لإصلاح العطل، وعندما تعذر الإصلاح تم تغيير الطائرة، واستأنفت رحلتها بعد تأخير لأكثر من 6 ساعات، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة فى تمام التاسعة من صباح اليوم حسب جدول التشغيل المقرر لها.