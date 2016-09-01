أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس ضابط بمطار القاهرة تقاضى رشوة لتسهيل دخول أندونيسيات لبيعهن بمصر

Google+ Print
حبس ضابط بمطار القاهرة تقاضى رشوة لتسهيل دخول أندونيسيات لبيعهن بمصر حبس ضابط بمطار القاهرة تقاضى رشوة لتسهيل دخول أندونيسيات لبيعهن بمصر

>كتب كريم صبحى

 أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام، بحبس ضابط شرطة بالمطار وخليجيين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى البشر.

 

كشفت تحقيقات أسامة كما وكيل أول نيابة النزهة، أن الضابط المتهم يعمل بالجوازات بمطار القاهرة، اتفق معه خليجيين على تقديم رشوة له 15 ألف جنيه، مقابل تزوير تأشيرات دخول وخروج لـ3 خادمات أندونيسيات من "لبيعهم" لشركات السياحة بمقابل مادى.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الخليجيين دخلا مصر قادمين من دولة الأردن، ومثبت بجواز سفرهما أن بصحبتهما 3 فتيات أندونيسيات كخادمات، وذلك لبيعهم للأثرياء داخل مصر للعمل خادمات، وذلك مقابل حصول الخليجيين على مبالغ مالية نظير ذلك.

 

وتم كشف الواقعة عندما تمكن مباحث المطار من ضبط الخليجيين أثناء مغادرتهما البلاد بدون الفتيات الأندونيسيات، حيث تبين أن ضابط الجوازات زور لهما تأشيرات دخول وخروج من البلاد، مقابل 15 ألف جنيه رشوة، فتم القبض عليهم جميعا، وتم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»