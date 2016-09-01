حبس ضابط بمطار القاهرة تقاضى رشوة لتسهيل دخول أندونيسيات لبيعهن بمصر

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام، بحبس ضابط شرطة بالمطار وخليجيين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى البشر.

كشفت تحقيقات أسامة كما وكيل أول نيابة النزهة، أن الضابط المتهم يعمل بالجوازات بمطار القاهرة، اتفق معه خليجيين على تقديم رشوة له 15 ألف جنيه، مقابل تزوير تأشيرات دخول وخروج لـ3 خادمات أندونيسيات من مصر "لبيعهم" لشركات السياحة بمقابل مادى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الخليجيين دخلا مصر قادمين من دولة الأردن، ومثبت بجواز سفرهما أن بصحبتهما 3 فتيات أندونيسيات كخادمات، وذلك لبيعهم للأثرياء داخل مصر للعمل خادمات، وذلك مقابل حصول الخليجيين على مبالغ مالية نظير ذلك.

وتم كشف الواقعة عندما تمكن مباحث المطار من ضبط الخليجيين أثناء مغادرتهما البلاد بدون الفتيات الأندونيسيات، حيث تبين أن ضابط الجوازات زور لهما تأشيرات دخول وخروج من البلاد، مقابل 15 ألف جنيه رشوة، فتم القبض عليهم جميعا، وتم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.