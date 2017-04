"فنّ الألوان" كتاب تجميلي من ديور!

تقدّم ديور جديدها "فنّ الألوان" إصدارات "ريزولي" Rizzoli:

تحتفي Dior بشغفها بالألوان في هذا الكتاب، وتدعو الأسماء البارزة وراء مكياج الدار House Make-up ليستمدّوا الإلهام من 12 لوناً رئيسياً، ضمن صور فوتوغرافيّة رائعة، ومقارنتها بالأعمال الفنية العظيمة.

في هذه الرحلة غير المتوقّعة عبر الألوان، يتحدّث Peter Philips، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup، بالإضافة إلى Tyen وSerge Lutens، عن منهجهم الإبداعيّ ويكشفون التاريخ الغنيّ لمستحضرات التجميل Dior Beauty.

سنة 1949، من خلال أوّل أحمر شفاه Rouge Dior، بدأ تاريخ الجمال لدى الدار في جادة "مونتان" Avenue Montaigne، وارتبط ارتباطاً وثيقاً بالألوان. القامة الجذابة والشفاه القرمزيّة كانت الأسلحة الأصليّة الفتّاكة لأسلوب "نيو لوك" New Look والأنوثة السائدة.

"فنّ الألوان"

سنة 1967، وكما جرت العادة بالنسبة إلى صاحب الرؤية العظيمة، قام Dior باختيار Serge Lutens ليكون أوّل مدير فني للإبداع والصورة لقسم الماكياج. تاريخ هذه السنوات التأسيسيّة المتألّقة يعبق بالحرية الإبداعيّة التي قلّ نظيرها.

أمّا Tyen الذي أتى سنة 1980، فقد أذهل الجميع من خلال استخدامه الجريء للألوان وموهبته المتنوّعة. وفي يومنا هذا، نجد أنّ المقاربة العصريّة للغاية لـ Peter Philips تجسّد الفورة التصاعديّة لـ Dior Make-up، وهو يستمرّ في التشديد على أهمّية الألوان، التي رسمت مصير الدار.

قام House of Dior بدعوة المؤلّف Jerry Stafford والمدير الفنّي Marc Ascoli للمشاركة في "ديور، فنّ الألوان" Dior, The Art of Color، وهو كتاب يجول على عالَم هؤلاء الفنانين المدهشين من خلال 12 فصلاً غنياً بالألوان. الأبيض، الفضّي، الألوان الطبيعيّة، الزهريّ، الأحمر، الأرجوانيّ، الأزرق، الأخضر، الأصفر، الذهبيّ، الرماديّ والأسود: كلّ فصل يقدّم إطلالة ماكياج مستوحاة ومصوّرة من قِبل أحد المصوّرين البارزين، على غرار Guy Bourdin أو Richard Burbridge، ضمن مجموعة من تنسيق Peter Philips.

وكلّ لون يعيد إلى الأذهان الأعمال الفنّية لـ Malevitch وCocteau، ‏Modigliani وWarhol، ‏Rothko وBrancusi، بالإضافة إلى Buffet، وPicasso، وVan Dongen، وSoulages. كما يضمّ الكتاب أحاديث وأقوال لأسماء بارزة أخرى، وهم يضيفون لمستهم الخاصة من الغموض والحدّة على كلّ لون من هذه الألوان.

كتاب مفتوح يشكّل جسر عبور للعديد من التأثيرات، "ديور، فنّ الألوان" Dior, The Art of Color هو تكريم نابض بالحياة لدارٍ لطالما أدركَت أنّ الألوان قادرة على إسعاد النساء.

إنه يجسّد دعوة لاكتشاف الصفة الأبرز لدى Dior: الجرأة.