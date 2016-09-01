كيليان العطر وكأنه فن العطور الخاصة بكل بوتيك

لكل متجر من متاجر كيليان حول العالم عطر خاص يحمل طابع وروح المدينة التي تضم المتجر. يوجد حالياً 6 عطور خاصة وحصرية بكل متجر تمثل مدينة نيويورك وموسكو ولندن ولوغانو والدوحة. لكل عطر منهم شخصيته الفريدة بتركيبة بسيطة ولكن جرعة عالية جداً من المكونات الطبيعية. ستجتمع هذه العطور الـ 6 لمرة واحدة في بلد واحد خلال شهر سبتمبر القادم فقط في متاجر مختارة لباريس غاليري بالإمارات.

تشكيلة "العطور الخاصة بالمتاجر":

Apple Brandy من كيليان – نيويورك

هذا العطر تحديداً يحمل في طيات اسمه حنين وعشق كيليان لإرث عائلته وتاريخها العريق في صناعات المشروبات الروحية مع لمسة من نيويورك.

ولخلق هذا العطر الذي يرتبط بذاكرة كيليان الشمية، آلفت سيدوني لانسيسير "مؤلفة العطر" بين رائحة الخشب المدخن لبراميل البلوط وخشب الأرز من تكساس وخشب الأرز الأبيض من الصين واللابدانيوم من اسبانيا مع نفحة فانيليا وآمبروكسان.

التفاح فيه غمزة لنيويورك، ففي حين تبدو رائحته غريبة وبعيدة عن الأخشاب إلا أن سيدوني اخترعت "توليفة التفاح" التي تمتزج وتتناغم مع رائحة تدخين خشب البلوط. فكأنها بذلك زينت شجرة غير مثمرة بثمار ذات رائحة فواحة أو كأنها جمعت البرقوق والمانزانيتا.

عطر Apple Brandy نيويورك عطر له شخصيته وتميزه وربما هو أكثر عطر قريب من شخصية كيليان وكأنه هو بنفسه صنعه.

عطر On the Rocks من كيليان – موسكو

هذا العطر تم تركيبه خصيصاً لافتتاح متجر كيليان في Crocus سيتي مول موسكو. ولخلق هذه الرائحة الفريدة طلب كيليان من سيدوني لانسيسير إعادة ابتكار الشعور المنعش الذي يغمرك عند تناول مشروب مثلج.

وللوصول إلى هذه الحالة من الانتعاش، لجأت لانسيسير أولاً إلى التوابل الباردة مثل الكزبرة والهيل والألدهيدات كمقدمة لطيفة تتطور إلى قلب استثنائي حامض يجمع في انسجام غير متوقع بين الراوند والنفحات الزهرية الواضحة لكل من الورد وزهرة زنبق الوادي، ثم يُضفي مزيج طحلب السنديان والعنبر الصناعي وخشب الصندل عمقاً على العطر بنفحاته المريحة والمثيرة الخفيفة لينتهي العطر بلمسة غنية من الجلود.

تركيبة العطر لـِ: سيدوني لانسيسير

عطر Single Malt من كيليان - لندن

يحمل هذا العطر تقديراً للندن، وقد تم تركيبة لمناسبة افتتاح متجر كيليان في هارودس HARRODS في صالون العطور Salon de Parfums.

في مقدمة توليفة العطر ما يستحضر تلك الرائحة الخاصة لشراب الشعير المرتبطة بذكريات الماضي، وفي القلب مزيج متوازن من الوهج الذهبي لحبة القمح الكاملة وشذى البرقوق بتأثيره العميق والمعقد. أما القاعدة الجافة للعطر ففيها خلاصة خشب الأرز من تكساس ممزوجة باكسير الفانيليا من مدغشقر وبلسم التولو من كولومبيا ليفوح في النهاية عبير غير مألوف وغير تقليدي يسحر الألباب.

تركيبة العطر لـِ: سيدوني لانسيسير

عطر Lemon in Zest من كيليان - لوغانو

كان هذا العطر من كيليان حفاوة فريدة بمدينة لوغانو وباللمسة الإيطالية في ذلك العصير المنعش الحامض واللذيذ بنفس الوقت الذي تشتهر به إيطاليا.

عطر Lemon in Zest المفعم بلذة الليمون فيه تناغم فريد ومنعش يفتتحه بريق المندرين ولذة ليمون إيطاليا. ثم بعد الافتتاح الدافئ من الحمضيات تتدفق الأحاسيس مع الفانيليا من غينيا الجديدة والنكهة الحلوة لبراندي البرتقال.

أما القاعدة فمشبعة بزخم التوليفات العميقة للباتشولي من الهند ونجيل الهند من هاييتي.

تركيبة العطر لـِ: ألبيرتو موريلاس

عطر Pearl Oud من كيليان - الدوحة

عطر يحمل اسمه اللؤلؤ والعود، إرث وتاريخ قطر. كان إطلاقه بمناسبة افتتاح متجر كيليان في الدوحة في مول THE PEARL. عطر يحمل معاني الإجلال للدوحة وتاريخها الحافل باللؤلؤ وكذلك اسم المول الذي يضم المتجر ، مول اللؤلؤ.

يبتدأ العطر بكوكتيل من البهارات بحنين الزعفران والفلفل الأسود، ثم شذى اليلانغ يلانغ الحاد يمنح العطر بدايته الدافئة. أما القلب فغني بالأزهار تفوح منه رائحة باقات وحدائق ورد؛ خلاصة الياسمين من الهند وخلاصة الورد من تركيا وإكسير أزهار مايو من فرنسا مع خلاصة النرجس الإيطالي.

ثم تتغير رائحة العطر جذرياً في القاعدة لتتحول إلى عبق الطبيعة بتركيز شديد بفضل العود الهندي والخروع معطياً العطر شخصيته الفريدة والمتميزة.

تركيبة العطر لـِ: كريستيان بروفينزانو

عطر Royal Leather من كيليان – مايفير

أما عطر Royal Leather فقد كان بمناسبة افتتاح متجر كيليان في مايفير بلندن ليحتفي بالإرث البريطاني ويحمل احتراماً خاصاً للحرس البريطاني الأيقوني. رائحة الجلد تذكرنا بلباسهم والنفحات الخشبية القوية بقوتهم، أما خلاصة وردة حجر الدم ففيها شيئ من مظهرهم الأرستقراطي.

تفتتح العطر توليفة رائعة من الزعرور البري والشاي الأسود تمنحه بداية دفئة وعميقة. أما قلب العطر فتناغم مثالي بين التوليفات الناعمة والبودرية لوردة حجر الدم والتوليفات الطبيعية الغنية للجلود. ثم ينتقل العطر إلى مستوى أعمق خشبي معمد بعود لاوس والباتشولي من اندونيسيا ليمنح العطر سواداً ساحراً ومغرياً بمنتهى الفتنة.

تركيبة العطر لـِ: فابريك بلغرينز