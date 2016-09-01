إنسي كل شيء تعرفينه عن تمليس الشعر مع جديد Aveda

نادراً ما يكون السعي للحصول على الشعر الأملس سهلاً. يتضمن الأمر الكثير من التمدد، الشد والقوة البدنية مع أجهزة ساخنة جداً. لذا قررت Aveda™ الفن والعلم في استخلاص الأزهار والنباتات العطرية النقية بأنه حان وقت التوقف عن تعريض شعرنا لعقوبة قاسية وغير عادية. كريم التصفيف Smooth Infusion™ Naturally Straight الجديد، كريم متفرد خفيف يغير شعرك تدريجياً مع مرور الوقت – كلما استخدمته أكثر كلما أصبح شعرك أملساً أكثر.

سر نجاح Naturally Straight في التمليس

على عكس بعض مستحضرات التمليس الكيميائية، Smooth Infusion™ Naturally Straight لا يخترق محور الشعرة أو يغير بروابط الشعر الطبيعية. إنما يعمل من الخارج، فيمنح الشعر طبقة سطحية مذهلة فترخي تمواجات ولفلفة الشعر بالتدريج مع كل استعمال – ليصبح الشعر أكثر استقامة. قالت 94% من النساء بأنه يساعد على تقليل اللفلفة على الفور وبعد 5 تطبيقات متتالية من Smooth Infusion™ Naturally Straight، سيبقى الشعر أملساً حتى 3 غسلات.

أثناء تمليس شعرك، تقوم ألياف Smooth Infusion™ Naturally Straight المستخلصة من النبات بالالتصاق بشكل غير مرئي بكل شعرة لتخفيف التموجات والمساعدة على الحفاظ على شعرك مستقيماً أملساً يوماً بعد يوم ثم إعادة التموجات عندما ترغبين بذلك، بعد عدة غسلات فقط. تملكين السيطرة المطلقة! أثناء ذلك، يساعد حاجز الرطوبة لجذر الكاسافا العضوي والذرة بصد تطاير وتجعد الشعر، حتى في أقصى درجات الرطوبة.

ضعيه

1- حسب طول الشعر وكثافته، ابدئي بقطرة صغيرة بحجم العملة المعدنية من كريم التصفيف Smooth Infusion™ Naturally Straight على شعر رطب مجفف بالفوطة، ضعيه على كل قسم على حدة.

2- ابدئي التطبيق من مؤخرة العنق، بوضع Naturally Straight على أطراف الشعر ونحو الأعلى حتى متوسط طوله باستخدام تمريرات نحو الأسفل قبل الوصول إلى فروة الرأس، مع الحرص على توزيعه بتجانس على كامل الرأس.

التجفيف

1- جففي الشعر بالسيشوار من خلال شده بفرشاة شعر Aveda المسطحة.

2- أتبعيه بجهاز الكوي المسطح، عند الرغبة. لكل لفلفة أو تموجات ضعي Smooth Infusion™ Style Prep Smoother على الشعر أولاً.

نظام The Aveda Smooth Infusion™

كريم التصفيف Smooth Infusion™ Naturally Straight الخفيف الذي يملس الشعر ويحمي من الحرارة هو جزء من مجموعة منتجات Aveda Smooth InfusionTM الشاملة المصممة خصيصاً لتنعيم وتمليس الشعر مع تقليل تطاير وتجعد الشعر بتأثير درامي والحماية من الرطوبة. تتضمن هذه المجموعة:

• Smooth Infusion™ Shampoo : ينظف بلطف، ينعم ويقلل تطاير وتجعد الشعر.

• Smooth Infusion™ Conditioner: كونديشنر يومي ينعم الشعر ويقلل تطاير وتجعد الشعر.

• Smooth Infusion™ Style-Prep Smoother: يحمي من الرطوبة حتى 12 ساعة ويرسي الأساس لتسريحات ناعمة تدوم طويلاً.

• Smooth Infusion™ Glossing Straightener: يملس الشعر مع إضفاء بريق لامع وحماية جدار الشعرة من ضرر الحرارة.

منتجات Aveda Smooth Infusion™ آمنة للشعر المسترخي والمعالج باللون. كريم التصفيف Smooth Infusion™ Naturally Straight متوفر الآن في صالون Aveda Dubai Flagship Salon الموجود على سطح الغاليريا مول، شارع الوصل في الجميرا 1.