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مكياج هادىء للمرأة المحجبة العاملة

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الخميس 01-09-2016 18:34

هل أنت سيدة عاملة ومحجّبة؟ هل تودين الظهور بمظهر هادىء ومرتب وجميل في الوقت عينه؟ نقترح عليك اعتماد مكياج عملي هادىء ومميز. نقترح عليك من سيدتي هذا المكياج العملي.

 لتطبيق المكياج تحتاجين إلى:

-أساس وجه مناسب للون وجهك

-ظلال باللون البيج غير اللامع.

-قلم كحل أسود جافّ وأيلاينر أسود سائل .
-ماسكرا.
-بودرة خدود باللون المشمشي القاتم .
-أحمر شفاه بلون من تدرجات الربتقالي الهادىء أو الزهري أو البيج، وبحسب درجة لون بشرتك.

كيفية تطبيق المكياج لاطلالة العمل :
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
- طبّقي ظلال العيون على العين.
-ارسمي عينيك بالكحل الجافّ، إذا كنت تخشين الوقوع في الخطأ عند رسم العين. وبعدها، ارسمي فوق الكحل بالأيلاينر.
-أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .
- طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف لاطلالة هادئة.

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سيدتي

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