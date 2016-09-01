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“اسعد غيرك ربنا يسعدك”.. حلقة خاصة من “حياتنا”‎

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“اسعد غيرك ربنا يسعدك”.. حلقة خاصة من “حياتنا”‎ “اسعد غيرك ربنا يسعدك”.. حلقة خاصة من “حياتنا”‎

دعاء فاروق ـ أرشيفية

كتبت : إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية دعاء فاروق، السبت المقبل، ببرنامجها “حياتنا” الذي يُعرض على شاشة “النهارOne”، مؤسسيي مبادرة «u smile I smile» في حلقة خاصة بعنوان “اسعد غيرك ربنا يسعدك”، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

وأسس مبادرة «u smile I smile» مجموعة من الأشخاص بهدف نشر السعادة، ليس فقط في بل في أفريقيا إيضًا.

 

كما تستضيف دعاء فاروق أيضًا فريق “البانتومايم” الذي سيقدم عرضًا خاصًا على الشاشة، كما تختتم الحلقة بفقرة “العرائس” مع داليا حسين، ومحمد رزق، وبيجاد محمود، بعرائسهم ووشوشهم المختلفة.

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