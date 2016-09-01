ننشر عناوين ومنافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة بمحافظات الجمهورية

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> تنشر وكالة «أونا» للأنباء عناوين ومنافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة بمحافظات الجمهورية، البالغة نحو 1005 منفذ.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن منافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة التابعة للوزارة تعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء ، مشيرًا إلى التنبيه على مديري إدارات الأمومة والطفولة بالمحافظات بتلقى أى شكاوى ترد إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات خاصة بألبان الأطفال والعمل على حلها فوراً، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم 16474 لتلقى أي استفسارات أو شكاوى خاصة بألبان الأطفال.

و أكد وزير الصحة أن الدولة تدعم ألبان الأطفال بديلة لبن الأم بمبلغ 450 مليون جنيها سنوياً ، لافتاً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوصول الدعم لمستحقيه ، وذلك من خلال تحديد الفئة المستهدفة من المواليد طبقا للقواعد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من ” النشرة الدولية ” التي وقعت عليها 113 دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت شراء 18 مليون عبوة هذا العام ، واشترطنا قبل طرح المناقصة أن تكون اوروبية المنشأ وبالفعل هناك نوعان أحدهما فرنسي والآخر سويسري وهما افضل الانواع عالمياً.

> أوضح ” راضي ” أنه يتم صرف الألبان عن طريق بطاقة ذكية تحتوي على اسم الطفل وولي الأمر والرقم القومي لكليهما ، وذلك للتحكم في عملية توزيع وصرف الألبان المدعمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

> وأشار إلى أنه قد تم تجهيز 1005 منفذ على مستوى الجمهورية ، بأجهزة حاسب آلي ، وقارئ كروت ، حيث تم تجهيز كل منفذ بثلاثة أجهزة كمبيوتر ، و 3 قراء كروت لكل منفذ أيضا ، إضافة إلى خطوط ربط داخلية في دوائر مؤمنة للبيانات ، لضمان سرية وأمان البيانات.

> وأضاف بأن برنامج ميكنة صرف البان الأطفال المدعمة ، يتم بالتعاون بين وزارات الصحة والسكان ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي.

وعن كيفية استخراج البطاقة الذكية ، أوضحت الدكتورة هالة ماسخ رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية ، أن ولي الأمر ومعه الطفل يتوجهان لأقرب منفذ من منافذ صرف الألبان المميكنة ومعه البيانات ، وهي صورة من قسيمة الزواج ، وصورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

بعدها يقوم الفريق الطبي المدرب بفحص الطفل ، وكذلك الأم للتأكد من شروط الاستحقاق ، حيث يتم الصرف أول مرة يدويا لحين استخراج البطاقة ،ويتم توجع ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد لسداد مبلغ ” 15 ” جنيها تدفع مرة واحدة فقط ، وذلك ثمن استخراج البطاقة الذكية .

وبعد أن يحصل ولى الأمر على أصل إيصال السداد ، يحتفظ به ، ويتوجه بعد 15 يوما من تاريخ السداد إلى الإدارة الصحية التابع لها لاستلام البطاقة الذكية بأصل إيصال السداد.

وقالت إن الصرف يتم بعد ذلك بالبطاقة الذكية لمراقبة كميات الصرف ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.