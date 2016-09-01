رسميا - توأمة بين الزمالك والجزيرة.. ومرتضى: أتوبيسات تنقل الأعضاء لتشجيع الفريق

عقد نادي الزمالك ممثلا بمرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا داخل أروقة النادي للإعلان عن عقد اتفاقية توأمة مع نادي الجزيرة الإماراتي.

وحضر عايض مبخوت العضو المنتدب لنادي الجزيرة الإماراتي والمدير التنفيذي للنادي.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي: :أوجه الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعب لدعمهم المستمر والمتواصل لمصر".

وأضاف "الأمر يتعدى كونه توأمة رياضية ويصل لكون علاقة حب تجمع البلدين، فنحن لا ننسى دعمهم المستمر لنا، ولذلك أدعو جمهور مصر للتوافد على مباراة السوبر وتوجيه رسالة حب للبلد الشقيق".

مرتضى أتبع "النادي قرر أن يكون هناك تحرك لأتوبيسات من النادي تحمل الأعضاء متجهين لملعب المباراة، وسنمنح 4 أعلام لكل عضو متجه للملعب، علم مصر وعلم الإمارات وعلم الزمالك وعلم الجزيرة الإماراتي".

رئيس الزمالك أوضح "سيكون هناك معسكرات متبادلة بين الناديين ومباريات ودية ومن الممكن إقامة دورة ودية يشارك فيها فرق مصرية وإماراتية وأورويية، على أن تتبادل مصر والإمارات استضافة البطولة سنويا.

وأتم "كنت أتمنى حضور المواجهة في كأس السوبر الإماراتي، ولكن سفري للحج هو سبب عدم حضوري للمواجهة".

عائض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإمارات تحدث أيضا في المؤتمر.

وكل ما يلي على لسان مبخوت..

"يكفي أن مرتضى منصور وضع الزمالك من جديد في مكانته الطبيعية وتحقيق الثنائية في الموسم الماضي والكأس بالموسم الحالي".

"نحن في الإمارات تعالجنا تحت يد أطباء مصر والمهندسين المصريين هم من بنوا لنا بنايات دبي الجميلة".

"موقفنا مع الشعب المصري هو رد لجميل الشعب المصري.. اليوم عملنا توأمة بين بطلي الدوري الإماراتي والمصري وهما آخر فريقين حاصلين على الثنائية".

"نحن في نادي الجزيرة لدينا بعض العلاقات بين الأندية الخليجية والأوروبية، ولذلك فنحن ننوي إقامة شراكة بين الأندية، وفي النهاية سيكون العائد كبير للجميع".