الزمالك يدرس تعيين طبيب جديد بعد اعتذار المرشح الأول

يدرس مجلس إدارة الزمالك تعيين طبيب جديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد تأكيد أيمن زين أنه لن يستطيع تولي المهمة حاليا.

وكان الزمالك يرغب في تعيين أيمن زين طبيبا للفريق الأول في الجهاز الفني الذي يقوده مؤمن سليمان خلال الفترة المقبلة.

لكن أوضح زين لإدارة الزمالك أنه لن يستطيع تولي المهمة في الوقت الحالي بسبب ارتباطه بالعمل مع منتخب الصالات الذي سوف يشارك في كأس العالم في كولومبيا.

لذا فقد فضلت إدارة الزمالك البحث عن طبيب آخر لتعيينه للعمل مع الفريق الأول خاصة وأنه مقبل على مواجهة هامة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 16 و24 من شهر سبتمبر الجاري.