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سفير اليابان لدى المملكة: زيارة ولي ولي العهد ستعزز علاقات البلدين التاريخية

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رحب سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان، مبيناً أنها تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون التاريخية بين البلدين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء : "إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان تعد الثانية له، حيث زارها برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2014 حينما كان وليّا للعهد، وللأمير محمد مبادرات اقتصادية إيجابية تشكلت في إطلاق رؤية 2030، واليابان تشيد بهذه الخطوة، وترغب في التعاون مع المملكة لتحقيق أهداف هذه الرؤية".

وأضاف"أن المملكة العربية السعودية تؤدي دوراً مهماً في استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تواجه حالياً العديد من التحديات، لذا فإن اليابان مهتمة بتقوية الشراكة مع المملكة في المجالات السياسية والدبلوماسية".

ولفت النظر إلى أن زيارة سمو ولي ولي العهد لليابان سيتمخض عنها نتائج جيدة تصب في صالح تقوية مستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان في مختلف المجالات، موضحاً أن اللقاءات التي سيجريها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع المسؤولين اليابانيين ستتمحور حول توسيع مجال التعاون المثمر بين البلدين بحيث لا يقتصر على المجال الاقتصادي وحسب، بل يمتد أيضاً إلى مجالي الثقافة والترفيه وفق ما نصت عليه أهداف رؤية المملكة 2030، فضلا عن تعزيز التعاون القائم في المجالات الأمنية والسياسية.

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