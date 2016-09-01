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مرتضى يوجه رسالة ' لوايت نايتس ' : هذا شرط حضوركم لقاء الوداد.. وإلا

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مرتضى يوجه رسالة ' لوايت نايتس ' : هذا شرط حضوركم لقاء الوداد.. وإلا مرتضى يوجه رسالة ' لوايت نايتس ' : هذا شرط حضوركم لقاء الوداد.. وإلا

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رسالة لرابطة "أولتراس وايت نايتس" يوضح فيها شروط حضور لقاء الفريق الأبيض أمام الوداد المغربي.

ويستضيف الزمالك منافسه الوداد في السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مرتضى منصور قائلا:"لن يسمح لأي فرد من الوايت نايتس حضور المباراة إلا بعد القدوم لمقر النادي وملء استمارات بصورة شخصية وصورة البطاقة".

وأكمل"أقولها من الآن إذا أراد أي شخص حضور المباراة فليتبع التعليمات هذا هو النظام الذي سيسير عليه الجميع".

وشدد مرتضى"لن يسمح لأي شخص بأن يقترب من الاستاد بمسافة تساوي 20 كم إلا وهو يحمل التذكر، فما حدث في المباريات السابقة لن يتكرر مرة أخرى".

وواصل"علاقاتنا مع الوداد والشعب المغربي معروفة للجميع لن أسمح لأي شخص بتدميرها، إذا كنت أحد أٌفراد رابطة الأولتراس عليك القدوم لمقر الزمالك يوم السبت لملء الاستمارات لتحصل على التذكرة فكل منافذ البيع ستكون داخل النادي فقط".

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فيديو اليوم السابع