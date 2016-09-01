«التضامن»: صرف 2 مليار جنيه لنحو مليون و 700 ألف صاحب معاش ومستحق

أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، انتظام جميع عمليات صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف، والتي بدأت بالصرف الفعلي في الخامسة من فجر اليوم الخميس، فضلًا عن ماكينات الصرف الآلي ATM، البنوك، ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية، ومتابعة غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة.

وأوضحت والي، أن ذلك يأتي للوقوف على جميع المشكلات التي ترد إليهم من مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا لبيان الصادر اليوم الخميس.

كما أوضحت أنه ” لا تأثير لدعوات الإضراب التي دعا إليها البعض على عمليات الصرف، وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث أن معدلات الغياب طبيعية”.

وأشارت الوزيرة، إلى أن عمليات الصرف بدأت منذ الخامسة من مساء الأمس الأربعاء، بجميع ماكينات الصراف الاّلي، وبلغ إجمالي ما تم صرفه على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغ 2 مليار جنيه يستفيد منها نحو مليون و700 ألف صاحب معاش، ومستحق، ومازالت عمليات الصرف جارية.

وأكد أبو المجد عبد الله، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي – خلال جولاته التفقدية على المكاتب – صدور أوامر لجميع منافذ صرف هيئة التأمينات بضرورة فتح أبوابها منذ الصباح الباكر، وتوفير كل سُبل الراحة للمتعاملين.

كما تم التنبيه على جميع القيادات بضرورة التواجد الميداني بجميع منافذ صرف المعاشات، للتأكد من انتظام الصرف وعدم وجود زحام على المنافذ، فضلًا عن عدم ترك منافذ الصرف حتى حصول آخر مواطن متواجد بالمنفذ على مستحقاته .

وأشار أبو المجد، الى أنه تم تخصيص سيارات بمندوبي الصرف لتوصيل المعاشات لأصحابها بالمنازل، وبالمجان على مستوى الجمهورية لمن تقدم بطلب لتلك الخدمة بإدارات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكذلك لمن بلغ سن 65 عامًا، والحالات المرضية، موضحًا أن الهيئة تدرس تخصيص بعض شبابيك الصرف للمعاقين لتيسير عملية صرف المعاشات لهم .

يُذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت – في وقت سابق – صرف جميع معاشات شهر سبتمبر بداية من يوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر بدلا من اليوم العاشر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .