السيسي يلتقى أعضاء منتدى رجال الأعمال "المصرى – الهندى" مساء اليوم

يتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت لاحق مساء اليوم بأعضاء منتدى رجال الأعمال "المصرى – الهندى"، الذى بدأ اجتماعات دورته الرابعة بنيودلهى فى وقت سابق اليوم وتستمر حتى الثالث من سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع القضايا التى نوقشت فى اجتماعات الدورة الرابعة لمنتدى رجال الأعمال المصرى الهندى الذى عقد اليوم تحت رئاسة المهندس خالد أبو المكارم عن الجانب المصرى، وفيجاى سانكا عن الجانب الهندى والتى تتمثل فى سبل تعظيم الاستثمارات المشتركة بين البلدين وزيادتها من 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات خلال الفترة القادمة، علاوة على إمكانية زيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار، وتبادل زيارات رجال الأعمال للتعرف على الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة فى محور قناة السويس وجنوب مصر.

وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية والهندية، ومحضر اجتماعات الدورة الرابعة، واعتماد انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى بالقاهرة فى ختام الاجتماعات.

من ناحية أخرى، أبدت شركة تى سى أى سينمار الهندية عزمها زيادة استثماراتها البالغة 2ر1 مليار دولار بمدينة بورسعيد بنحو 380 مليون دولار إضافية، بينما أعلنت شركة هندية أخرى - تعمل فى مجال التغليف والتعبئة الغذائية فى مدينة السادس من أكتوبر وتصدر منتجاتها إلى 42 دولة وتقدر حجم استثماراتها بنحو 180 مليون دولار- عزمها زيادتها استثماراتها إلى 250 مليون دولار خلال الفترة القادمة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الهندى بالسوق المصرية.

ويشارك فى اجتماعات الدورة الرابعة لمنتدى رجال الأعمال المصرى الهندى 15 شركة مصرية من أبرزها شركة السويدى للكابلات والمنتجات الكهربائية وشركة " إيزى كير" لمستحضرات التجميل ودلتا للأدوية، وشركة هابى فروت لتصدير المنتجات الزراعية وشركة كابسى للدهانات إلى جانب شركات أخرى عاملة فى مجال صناعة والأغذية والجلود والأدوية.

ويشارك فى الاجتماعات من الجانب الهندى 22 شركة من أبرزها كورليسكار للدهانات وشركة سينمار للبتروكياويات وشركة صن للأسمدة.