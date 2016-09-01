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إعلام أردوغان يشيد بخالد أبو النجا:معارض للسيسي وهنأ الأتراك بعيد النصر

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إعلام أردوغان يشيد بخالد أبو النجا:معارض للسيسي وهنأ الأتراك بعيد النصر إعلام أردوغان يشيد بخالد أبو النجا:معارض للسيسي وهنأ الأتراك بعيد النصر

>كتب: هاشم الفخرانى

 

أشادت وسائل الإعلام التركية الموالية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالممثل المصرى خالد أبو النجا، وقالت إنه من أبرز المعارضين للرئيس المصرى عبد الفتاح .

 

 

وذكر موقع "ترك برس"  أن خالد أبو النجا أشاد باحتفالات تركيا بالذكرى الـ94 لعيد النصر دون إقامة الاستعراض العسكرى التقليدى، معتبرا ذلك بداية لعصر الحكم المدنى.

 

 

يذكر أن السلطات التركية  قررت إلغاء الاستعراض العسكرى التقليدى بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، التى وقعت ليلة 15 إلى 16 يوليو الماضى لأسباب تتعلق بالأعمال الإرهابية. 

 

 

وكان من مميزات الاحتفال هذا العام السماح بالحضور الشعبى للمراسم الرسمية عند ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث كان المعتاد فى السنوات الماضية أن يزور المواطنون الضريح بعد انتهاء المراسم الرسمية.

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن عيد النصر فى تركيا استحدث تخليدا لانتصار القوات التركية بقيادة أتاتورك على المحتلين خلال حرب استقلال تركيا (1919-1923)، إذ تم الإعلان عن قيام الجمهورية التركية بعد طرد القوات البريطانية والإيطالية والفرنسية واليونانية والأرمنية التى توغلت فى الأراضى التركية.


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مصر 365

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