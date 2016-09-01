حبس حداد عذب ابنته حتى الموت لسرقتها شقيقها بالقليوبية

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة محمد عبد الرحمن بحبس "حداد" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتكبيل ابنته بالحبال والتعدى عليها بالضرب بخرطوم بلاستيك حتى لقيت مصرعها، بسبب قيامها بسرقة مبلغ مالى من شقيقها.

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من "تغريد ن ع" – 27 سنة – ربة منزل - بوفاة شقيقتها "اعتماد" – 21 سنة – "ربة منزل" بمسكن والدها بعد قيامه بالتعدى عليها بالضرب.

تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية وبانتقال المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم بإشراف اللواء دكتور اشرف عبد القادر لموقع الجريمة تبين أن الجثة ملقاة على الأرض بحجرة داخل الشقة وترتدى ملابسها كاملة وبها كدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووجود أثر رباط باليدين وعثر رجال المباحث بجوار جثة القتيلة على قطعة من حبل بلاستيك وخرطوم جلد.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه ويدعى "ن ع" - 53 سنة - وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب قيام ابنته بسرقة مبلغ مالى من شقيقها.

وأن ابنته المجنى عليها متزوجة ومقيمة معه بمنزله بسبب وجود خلافات زوجية مع زوجها وأنها دائمة ترك المنزل وقامت بسرقة مبلغ مالى من شقيقها وعندما سألها أنكرت فقام بتقييدها بحبل غسيل وتعدى عليها بالضرب مستخدما خرطوم جلد حتى فارقت الحياة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9059 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.