زعيمة اليمين الفرنسي: فوز «كلينتون» في الانتخابات سيؤدي إلى دمار العالم

قالت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، ماري لوبان، إن فوز المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأميركية هيلاري كلينتون سيؤدي إلى “نزاعات عالمية”.

وأضافت لوبان في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأميركية: “اعتقد أن انتخاب هيلاري كلينتون يعني الحرب، هيلاري كلينتون هي الدمار وعدم توازن العالم”، بحسب “فرانس برس”.

وتابعت زعيمة اليمين أن فوز كلينتون:”يعني خيارات اقتصادية مدمرة لسعادة شعبي، وخيارات جيوسياسية تؤدي إلى نزاعات عالمية تنذر بأن تكون عالية الكلفة”.

وتتخذ لوبان التي تترأس الجبهة الوطنية في فرنسا موقفًا مؤيدًا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وعبرت عن ذلك في يوليو الماضي.