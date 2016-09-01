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صور.. وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أخبار حجاج الجمعيات الأهلية

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غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي - أرشيفية

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي – أرشيفية

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي – بكل اهتمام – أخبار بعثة حج الجمعيات الأهلية والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة 7095 حاجًا، منهم 5552 في مكة المكرمة، و1543 في المدينة المنورة.

ويتمتع الحجاج بصحة جيدة فيما عدا حالتين فقط من محافظة كفر الشيخ متواجدتين في المستشفى، وتتلقيان العناية الطبية اللازمة، فيما ساعدت البعثة، ثلاث حجاج تائهين، اثنان من المنيا، وآخر من القاهرة، وقامت بتسهيل عودتهم إلى فنادقهم.

واجتمع أعضاء بعثة حج التضامن مع وحدة تفويج الحجاج – بحسب البيان الصادر اليوم الخميس – لجسر الجمرات بالمملكة العربية ، حيث تم استعراض خطة وبرنامج التفويج لمنشأة الجمرات خلال أيام التشريق، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام ببرنامج التفويج المعد من قِبل وزارة الحج والمؤسسة، حيث تلتزم مكاتب شئون الحجاج بالتواجد بمشعر المزدلفة لتوجيه حجاجهم إلى مخيماتهم بمشعر منى مع الالتزام بخروج أفواج الحجاج في الوقت والمسار المحددين لذلك مصحوبين بقائد المجموعة كمرشد لهم.

ويتم – حرصًا على سلامة حجاج بيت الله – التأكيد على مسؤول مكتب شئون الحجاج بتوعيتهم بعدم حمل الأمتعة أثناء رحلة الرمي، بالإضافة إلى عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن، والاستفادة من الرخصة الشرعية بالتوكيل لكبار السن، النساء، المرضى، والعاجزين، وعدم استخدام الكراسي المتحركة ضمانًا لسهولة التنقل.

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