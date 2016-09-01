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السعودية واليابان توقعان 7 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

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السعودية واليابان توقعان 7 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة السعودية واليابان توقعان 7 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

وقعت واليابان، على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة، وذلك خلال زيارة يجريها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان.

والتقى ولي ولي العهد السعودي برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت وكالة “واس”.

وضمت مذكرات التفاهم بين البلدين، مذكرة تعاون لتعزيز التبادل الثقافي، ومذكرة للتعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات وأخرى في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي عدد من مجالات قطاع الطاقة، والتعاون الاستثماري، والتعاون مجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات.

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