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ضبط طالب وشقيقين يمارسوا أعمال البلطجة بالمنصورة وبحوزتهم سلاح نارى

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ضبط طالب وشقيقين يمارسوا أعمال البلطجة بالمنصورة وبحوزتهم سلاح نارى ضبط طالب وشقيقين يمارسوا أعمال البلطجة بالمنصورة وبحوزتهم سلاح نارى

>الدقهلية شريف الديب

ألقت ضباط مباحث قسم أول المنصورة على ثلاثة أشخاص بينهم اثنان أشقاء يقومون بأعمال البلطجة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى المقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، بقيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بدائرة القسم وعلى الفور أمر بعمل حملة لضبط الخارجين على القانون.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط  "مدحت ع." 19سنة  طالب وبحوزته سلاح نارى  فرد خرطوش و 3 طلقات، و"السيد ال." 31 سنة تاجر سيارات وبحوزته سلاح أبيض مطواة، وشقيق الثانى محمد 25 سنة صاحب فرشة ملابس وبحوزته سلاح أبيض سنجه.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر وأعمال البلطجة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم جنايات قسم أول المنصورة 17895.

 

 

 


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