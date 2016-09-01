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إحالة مدير شركة للمحاكمة العاجلة لاتهامه باقتحام كمين بسيارته مخمورا

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إحالة مدير شركة للمحاكمة العاجلة لاتهامه باقتحام كمين بسيارته مخمورا إحالة مدير شركة للمحاكمة العاجلة لاتهامه باقتحام كمين بسيارته مخمورا

>كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية مدير شركة خاصة محبوسا إلى محكمة الجنح، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته فى واقعة اتهامه باقتحام كمين شرطة فى منطقة القديمة بسيارته وهو مخمور.

 

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، القائم بأعمال المحامى العام للنيابات، فى وقت سابق، حبس مدير شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد القاضى الجزئى حبسه 15 يوما، فى اتهامه باقتحام كمين شرطة فى منطقة مصر القديمة بسيارته وهو مخمور، ما أسفر عن إصابة ضابط وفردى أمن و4 مدنيين، بجروح وكدمات، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

وكشفت مناظرة النيابة للمتهم أنه مصاب بجروح طفيفة فى الرأس، وتبين من معاينة سيارته العثور على زجاجة خمر، وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة للاستماع إلى أقوال المصابين فى الحادث، ومن بينهم ضابط الشرطة بمستشفى هرمل بمصر القديمة.

 

وصرح مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة أن الخدمات الأمنية المعينة بالارتكاز الأمنى بميدان أثر النبى دائرة قسم مصر القديمة فوجئت بسيارة تصطدم بالكمين، وتبين لاحقًا أن سائقها عمره 40 سنة ويعمل مديرًا لشركة، وتفوح من فمه رائحة مادة كحولية وفى حالة سكر، نتج عنها إصابة النقيب محمود عبد المعبود بكدمة بالركبة اليسرى واثنين من أفراد الشرطة بالكمين بكدمات متفرقة بالجسم.


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مصر 365

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