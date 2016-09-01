أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبط تماثيل أثرية بحوزتهما بأسيوط

Google+ Print
حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبط تماثيل أثرية بحوزتهما بأسيوط حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبط تماثيل أثرية بحوزتهما بأسيوط

الخميس، 01 سبتمبر 2016 02:43 م

>أسيوط - هيثم البدرى

أمر المستشار حسام صلاح موسى وكيل نيابة مركز ديروط، وبإشراف المستشار أحمد خلف مدير النيابة بحبس شخصين عثر بحوزتهما على 7 تماثيل أثرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من الآثار لفحص المضبوطات لبيان أثرية المضبوطات والتى تبين بعد ذلك أثريتها.

 

كان اللواء عاطف القليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد تمكن تمركز أمنى على الطريق الدائرى بمركز ديروط من استيقاف سيارة ربع نقل يستقلها شخصان، وأثناء تفتيشها لاحظت القوة الموجودة فوهة ماسورة موضوعه فى جوال أسفل الشخص الذى يركب بجوار السائق، وبتفتيش الجوال تبين أنها بندقية آلية وباستكمال تفتيش السيارة والجوال عثر على تابوت متوسط الحجم يشتبه كونه تابوتا أثريا، وتبين بداخله رأس حجرى فرعونى و5 تماثيل أثرية صغيرة الحجم، وتمثال آخر متوسط الحجم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

 

 

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365