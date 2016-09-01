حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبط تماثيل أثرية بحوزتهما بأسيوط

أمر المستشار حسام صلاح موسى وكيل نيابة مركز ديروط، وبإشراف المستشار أحمد خلف مدير النيابة بحبس شخصين عثر بحوزتهما على 7 تماثيل أثرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من الآثار لفحص المضبوطات لبيان أثرية المضبوطات والتى تبين بعد ذلك أثريتها.

كان اللواء عاطف القليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد تمكن تمركز أمنى على الطريق الدائرى بمركز ديروط من استيقاف سيارة ربع نقل يستقلها شخصان، وأثناء تفتيشها لاحظت القوة الموجودة فوهة ماسورة موضوعه فى جوال أسفل الشخص الذى يركب بجوار السائق، وبتفتيش الجوال تبين أنها بندقية آلية وباستكمال تفتيش السيارة والجوال عثر على تابوت متوسط الحجم يشتبه كونه تابوتا أثريا، وتبين بداخله رأس حجرى فرعونى و5 تماثيل أثرية صغيرة الحجم، وتمثال آخر متوسط الحجم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.