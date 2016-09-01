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إخلاء سبيل 8 طلاب بأكاديمية القاهرة الجديدة بتهمة التحريض على التظاهر

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إخلاء سبيل 8 طلاب بأكاديمية القاهرة الجديدة بتهمة التحريض على التظاهر إخلاء سبيل 8 طلاب بأكاديمية القاهرة الجديدة بتهمة التحريض على التظاهر

>كتبت ندى سليم

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 8 طلاب بأكاديمية القاهرة الجديدة، بعد أن تم قبول الاستئناف المقدم من قبل دفاع الطلاب المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، قد أمرت بتجديد حبسهم الأسبوع الماضى، 15 يوما، بعد أن أسندت إليهم عدة تهم أهمها التحريض على العنف، وتعطيل مؤسسات الدولة، وإثارة الفتنة، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطلاب خلال الأشهر الماضية، داخل السكن الجامعى لهم، بعد الاشتباه فى تورطهم فى الاشتراك فى مظاهرات جماعة الإخوان.

 


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