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قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية والقدس

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قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية والقدس قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال – ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 فلسطينيًا خلال حملات دهم وتفتيش نفذتها بالضفة والقدس المحتلة.

وأوضح نادي الأسير – فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة الطربقة فى بيت أمر وبلدة دورا بمدينة الخليل، واعتقلت 4 فلسطينيين بعد دهم وتفتيش منزلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش بشمال طولكرم وجنين، بالإضافة إلى اثنين آخرين من القدس المحتلة.

من ناحية أخرى استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج شرق محافظة البريج بدير البلح، عددا من المزارعين بنيران أسلحتها الرشاشة، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم، دون وقوع إصابات.

 

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