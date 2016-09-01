أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

العالم يشهد اليوم الكسوف الشمسي الأخير فى 2016

Google+ Print
العالم يشهد اليوم الكسوف الشمسي الأخير فى 2016 العالم يشهد اليوم الكسوف الشمسي الأخير فى 2016

أرشيفيةـ كسوف الشمس الحلقي

يشهد العالم اليوم الخميس آخر كسوف للشمس خلال عام 2016، ويُرى في دول وسط أفريقيا وجنوب آسيا، وغرب أستراليا والمحيطين الأطلنطي والهندي، ولا يرى في وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
> وأوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكسوف سيكون من النوع الحلقي يتفق توقيته مع محاق شهر ذو الحجة، ويغطى عند ذروة الكسوف قرص القمر 97.4% من قرص الشمس، حيث يصل لذروة الكسوف الحلقي الساعة1 1و18 دقيقة ثم يصل إلي نهاية الكسوف الحلقي الساعة 12 و54 دقيقة.

 

أضاف تادرس بعد هذا الحدث بأسبوعين تقريبًا، يأتي الخسوف القمري الأخير لهذا العام في 16 سبتمبر المقبل، وهو خسوفاً شبه ظلي يتفق توقيته مع بدر شهر ذو الحجة، وتتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته وكذلك كل أفريقيا وآسيا وأوربا وأستراليا، وسوف لا يُرى في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
> ويبدأ الخسوف بدخول شبه ظل الأرض على بدر القمر، مما يقلل من شدة لمعانه قليلًا، ويبدأ هذا من السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وحتى الحادية عشر إلا خمس دقائق مساءً، ويشاهد ذروة الخسوف الشبه ظلي كاملًا في غضون التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»