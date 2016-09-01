العالم يشهد اليوم الكسوف الشمسي الأخير فى 2016

يشهد العالم اليوم الخميس آخر كسوف للشمس خلال عام 2016، ويُرى في دول وسط أفريقيا وجنوب آسيا، وغرب أستراليا والمحيطين الأطلنطي والهندي، ولا يرى في مصر وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

> وأوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكسوف سيكون من النوع الحلقي يتفق توقيته مع محاق شهر ذو الحجة، ويغطى عند ذروة الكسوف قرص القمر 97.4% من قرص الشمس، حيث يصل لذروة الكسوف الحلقي الساعة1 1و18 دقيقة ثم يصل إلي نهاية الكسوف الحلقي الساعة 12 و54 دقيقة.

أضاف تادرس بعد هذا الحدث بأسبوعين تقريبًا، يأتي الخسوف القمري الأخير لهذا العام في 16 سبتمبر المقبل، وهو خسوفاً شبه ظلي يتفق توقيته مع بدر شهر ذو الحجة، وتتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته وكذلك كل أفريقيا وآسيا وأوربا وأستراليا، وسوف لا يُرى في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

> ويبدأ الخسوف بدخول شبه ظل الأرض على بدر القمر، مما يقلل من شدة لمعانه قليلًا، ويبدأ هذا من السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وحتى الحادية عشر إلا خمس دقائق مساءً، ويشاهد ذروة الخسوف الشبه ظلي كاملًا في غضون التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.