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بالفيديو.. برلماني: «علبة اللبن المدعم هتوصل لـ26 جنيه يا حكومة فاشلة.. ارحمونا»

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بالفيديو.. برلماني: «علبة اللبن المدعم هتوصل لـ26 جنيه يا حكومة فاشلة.. ارحمونا» بالفيديو.. برلماني: «علبة اللبن المدعم هتوصل لـ26 جنيه يا حكومة فاشلة.. ارحمونا»

النائب هيثم الحريري

أرجع النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أزمة نقص اللبن المدعم للأطفال، إلى سياسة الفاشلة، وبرنامجها بسبب اتجاهها إلى رفع الدعم عن اللبن.

وقال الحريري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بركات في برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة”: “هذه الحكومة الفاشلة التي قدمت برنامجًا أفشل منها هي السبب وراء رفع الدعم عن لبن الأطفال، وهذا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه”.

وأضاف: “سعر العبوة الواحدة سيصل إلى 26 جنيه بعد 6 شهور.. الناس هتستحمل إزاي وبتجيب منين، مستطردًا : “ده مش جنيه ونصف كهرباء، ولا دواء، ده لبن للأطفال.. ارحمونا بقى”.

وخاطب الحريري، رئاسة الوزراء قائلا: “لازم نزود الدعم للبن الأطفال ورجوع الأسعار لما كانت عليه، لازم يبقى فيه رحمة، ولازم قرار سريع، وده حق المواطنين”.

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