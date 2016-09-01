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برشلونة يكشف كيف رفض ضم بوجبا قبل مانشستر يونايتد

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برشلونة يكشف كيف رفض ضم بوجبا قبل مانشستر يونايتد برشلونة يكشف كيف رفض ضم بوجبا قبل مانشستر يونايتد

كشف ألبرت سولير مدير العلاقات الرياضية في برشلونة أن النادي الكاتالوني قد فوت فرصة ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى هناك من يوفنتوس.

بوجبا انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي قادما من يوفنتوس في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وقال سولير في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور البريطانية "في العام الماضي توصلنا لاتفاق مع يوفنتوس يجعل لنا الأولوية في شراء بوجبا".

وأضاف "في هذا العام قررنا أن هناك لاعبين يناسبونا أكثر على المستوى الرياضي، تفكير الإدارة كان في ألا نجعل أحدا يتقدم علينا في السوق وهذا ما جعلنا نمتلك خيارات كثيرة".

برشلونة ضم ستة لاعبين لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية منهم ثلاثة في الوسط هم البرتغالي أندري جوميز والإسباني دينيس سواريز كما أضاف لصفوفه لوكاس دينيه وأوماتيتي الفرنسيين في الدفاع وباكو ألكاسير في الهجوم وسيليسين في حراسة المرمى.

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