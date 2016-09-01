فيفا يختبر تقنية التحكيم بالفيديو خلال ودية إيطاليا وفرنسا

(إفي): يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أول تجربة رسمية على الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم خلال مباراة إيطاليا وفرنسا التي ستقام اليوم الخميس في باري (جنوب إيطاليا).

وسيحلل مساعدو الحكم الهولندي بيورن كويبرس اللقاء من مكتب خاص في ملعب سان نيكولا وسيتواصلون مع حكم الساحة في حال وجود أمور مثيرة للجدل خلال المباراة.

وسيتيح النظام الجديد لتحليل المواقف الصعبة تدخل الحكام المساعدين لإخطار حكم الساحة في حال وجود شكوك حول احتساب صحة الأهداف والبطاقات الحمراء وضربات الجزاء واختلاط هوية اللاعبين على الحكم الرئيسي.

وأوضح الاتحاد الايطالي لكرة القدم أن الحكم الرئيسي ومساعديه في مباراة اليوم سيتبادلون الأراء دون إيقاف اللعب.

وسيتم نشر نتيجة اختبار الليلة غدا الجمعة في باري، خلال حدث يترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو.