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بالصور.. أحمد راتب ومحمود الجندي يشعلون بروفات «بلد السلطان»

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أفيش المسرحية

أفيش المسرحية

انضم الفنانان القديران أحمد راتب، ومحمود الجندي، لأبطال مسرحية “بلد السلطان”، التي تجري بروفاتها على مسرح البالون بمنطقة العجوزة.

وأكد المخرج محمد حسن، أن الفنانين انضما للمسرحية بعد قراءة السيناريو، خاصة وأنها مسرحية كوميدية تتناول العديد من تفاصيل المجتمع المصرى فى إطار اجتماعى كوميدى.

وأوضح مخرج “بلد السلطان”، لـ”ONA”، أن الفنان أحمد راتب يجسد خلالها دور السلطان، بينما يجسد الفنان محمود الجندى دور البطل الشعبى الذى يحبه شعب المملكة ويقررون الثورة على السلطان الظالم.

المسرحية من تقديم فرقة الموسيقى الشعبية برئاسة الفنان ماهر عبيد، يشارك في التمثيل عبير الطوخي، وفاء سليمان، محمد رمزي، مالك العلي، جهاد طلعت، أحمد حامد، محسن عبد الهادي، عمرو صقر، محمد يحيي، إسلام مجدي، صبري أبو علم، ومرشح لدور البطولة نخبة من كبار الفنانين.

وهي من إخراج الدكتور محمد حسن وتأليف الكاتب محسن يوسف، وأشعار جمال بخيت، ديكور الدكتور حسين العزبي، ألحان محمد عزت وسيد أبو العلا، استعراضات خبير الفنون الشعبية على الجندي.

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