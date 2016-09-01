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«المالية» تطرح سندات وأذون خزانة بـ97.7 مليار جنيه خلال سبتمبر الجاري

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«المالية» تطرح سندات وأذون خزانة بـ97.7 مليار جنيه خلال سبتمبر الجاري «المالية» تطرح سندات وأذون خزانة بـ97.7 مليار جنيه خلال سبتمبر الجاري

وزارة المالية – أرشيفية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 97.750 مليار جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وذكرت المالية – في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة – أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 23.5 و22 و22 و24 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم – خلال ذات الشهر – طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2019) بقيمة 2.750 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2021) بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2023) بمليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجري طرح سندات أجل 10 سنوات (استحقاق يوليو 2026) بقيمة 500 مليون جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرًا) بقيمة 500 مليون جنيه.

أ ش أ

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