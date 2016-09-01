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مقتل وإصابة 19مسلحًا فى هجوم على مجمع حكومي بأفغانستان

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مقتل وإصابة 19مسلحًا فى هجوم على مجمع حكومي بأفغانستان مقتل وإصابة 19مسلحًا فى هجوم على مجمع حكومي بأفغانستان

الشرطة الأفغانية – ارشيفية

قتل سبعة مسلحين على الأقل وأصيب 12 آخرون، اليوم الخميس، بعد إنهاء هجوم منسق على مجمع تشارخ الحكومي بوسط أفغانستان.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية، أن انفجارًا شديدًا هز حي تشارخ فى إقليم لوجار بوسط أفغان، بعد أن شنت مجموعة من المسلحين هجومًا منسقًا على المجمع الحكومي فى الحي بتفجير سيارات مفخخة.

ووفقا لمسئولين فى المحلية، تمركز عدة مسلحين على بعض المباني القريبة من المجمع الحكومي وبدأوا تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم سالم الخال صالح أن الهجوم بدأ حوالى الساعة 5:00 صباحا بالتوقيت المحلي، واستمر لعدة ساعات قبل أن يتم دحر المسلحين.

ونوه إلى إصابة اثنين على الأقل من أفراد الأمن فى الهجوم وعدم تكبد أى خسائر فى صفوف المدنيين، فيما قال عضو بمجلس اقليم لوجار أن جنديا أفغانيا فقد حياته فى الهجوم وأصيب عدة أشخاص آخرون بينهم قائد أمن منطقة تشارخ.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الحادث.

 

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