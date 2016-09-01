مستشفى الأهلي - الشناوي وحجازي يعودان للتدريب

عاد ثنائي لاعبا النادي الأهلي محمد الشناوي وأحمد حجازي لتدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وبات محمد الشناوي حارس الأهلي المنضم حديثا من صفوف فريق بتروجيت، جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وكان الشناوي يعاني إصابة بثقل في العضلة الخلفية، إلا أنه تعافى تمام منها الآن وبات جاهزا للمشاركة.

ومن المنتظر أن يشارك الشناوي في التدريبات البدنية وتدريبات حراس المرمى تحت قيادة طارق سليمان استعداداً لدخول الفريق معسكر إعداد خلال الأيام القادمة .

من جهة أخرى، سيشارك أحمد حجازي في جزء من تدريبات الفريق الجماعية غداً الجمعة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الخلفية وغاب بسببها عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.

وقرر الجهاز الفني الدفع باللاعب في التدريبات بشكل تدريجي لتجهيزه بشكل مناسب قبل انطلاق مباريات الفريق في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.