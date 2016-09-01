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تحديد موعد عودة أنطوي ووصول أجاي للأهلي

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تحديد موعد عودة أنطوي ووصول أجاي للأهلي تحديد موعد عودة أنطوي ووصول أجاي للأهلي

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موعد وصول ثنائي الفريق الأجنبي جون أنطوي وجونيور أجاي.

وكان الأهلي قد أعلن ضم جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي التونسي ومنتخب نيجيريا في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة.

ولم يصل جونير أجاي للقاهرة إلى الآن بسبب قضاءه لفترة الإجازة قبيل الانضمام للأهلي.

وحسب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فإنه دائم التواصل مع اللاعب بصفة مستمرة.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال 48 ساعة، إلا أنه تأكد غيابه عن مران الفريق عصر غدا الجمعة.

من جهة أخرى، تقرر عودة جون أنطوي المهاجم الغاني للفريق إلى القاهرة مساء اليوم الخميس.

وبذلك فسيكون أنطوي حاضرا في تدريب الفريق المقرر يوم غدا الجمعة.

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