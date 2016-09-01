أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يناقش عروض إعارة مسعد عوض وناصر ماهر

Google+ Print
الأهلي يناقش عروض إعارة مسعد عوض وناصر ماهر الأهلي يناقش عروض إعارة مسعد عوض وناصر ماهر

يعقد الجهاز الفني بالأهلي اجتماعا ظهر اليوم الخميس من أجل مناقشة ترتيبات الإعداد للفترة المقبلة ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بالفريق.

أبرز الأمور التي سيناقشها الجهاز الفني في اجتماعه عروض الإعارة التي تلقاها أكثر من لاعب بالفريق خاصة مسعد عوض حارس الفريق وناصر ماهر لاعب الوسط الشاب.

مسعد عوض أصبح الخيار الرابع في حراسة المرمى بالأهلي بعد ضم محمد الشناوي من بتروجيت مع وجود الثنائي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم.

كما سيناقش الجهاز الفني ترتيبات معسكر الإعداد ومواعيد المباريات الودية التي سوف تقام خلال هذه الفترة.

الأهلي سيبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الموسم في منتصف سبتمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع