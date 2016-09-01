الأهلي يناقش عروض إعارة مسعد عوض وناصر ماهر

يعقد الجهاز الفني بالأهلي اجتماعا ظهر اليوم الخميس من أجل مناقشة ترتيبات الإعداد للفترة المقبلة ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بالفريق.

أبرز الأمور التي سيناقشها الجهاز الفني في اجتماعه عروض الإعارة التي تلقاها أكثر من لاعب بالفريق خاصة مسعد عوض حارس الفريق وناصر ماهر لاعب الوسط الشاب.

مسعد عوض أصبح الخيار الرابع في حراسة المرمى بالأهلي بعد ضم محمد الشناوي من بتروجيت مع وجود الثنائي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم.

كما سيناقش الجهاز الفني ترتيبات معسكر الإعداد ومواعيد المباريات الودية التي سوف تقام خلال هذه الفترة.

الأهلي سيبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الموسم في منتصف سبتمبر الجاري.