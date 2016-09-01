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لعبة في الجول – محمد فاروق يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' عندليب رائع للغاية '

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لعبة في الجول – محمد فاروق يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' عندليب رائع للغاية ' لعبة في الجول – محمد فاروق يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' عندليب رائع للغاية '

"يا له من هدف رائع.. كنت أتمنى تسجيله".. هذا هو لسان حال العديد ممن يشاهدوا هدفا رائعا يهز الشباك. ومن هنا يبدأ FilGoal.com سلسلة جديدة.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة من (لعبة في الجول) يسأل من خلالها نجوم الكرة المصرية عن (هدف من منافس، تمنى أن يُسجله).

وهذه المرة كان سؤال FilGoal.com إلى محمد فاروق مهاجم الأهلي السابق.

وأجاب فاروق قائلا:"هدف عبد الحليم علي في مرمى الأهلي في القمة أمام الزمالك هنأته عليه بعد نهاية المباراة".

وأكمل"الهدف كان رائعا للغاية بعدما استطاع إسقاط الكرة من أعلى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي حينها".

وأتم فاروق"تمنيت تسجيل مثل ذلك الهدف في مرمى الزمالك".

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