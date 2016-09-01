«البحر الأحمر» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى



> مراسل «ONA»

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> قرر المجلس التنفيذى لمحافظة البحر الأحمر في اجتماعه الذي عقد اليوم، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن و القيادات التنفيذية بالمحافظة، رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف الأجهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت المحافظة في بيانٍ لها، الخميس، استعدادها لاستقبال آلاف الزائرين خلال أيام العيد بالتنسيق مع إدارة المرور وزيادة وحدات الرادار للحد من الحوادث المرورية وتخفيف التكدس داخل المدينة .

وقال اللواء علي شوكت، رئيس مدينة الغردقة تكثيف دورات النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، نظرًا لزيادة أعداد الزائرين خلال أيام العيد.