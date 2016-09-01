كيف تحافظين على نضارة بشرتك أثناء فريضة الحج؟

تأديتك مناسك الحج وأنت حامل، وتعرُّضك لأشعة الشمس والجفاف، وحرارة الطقس، يعرض بشرتك للتحسُّس والتشقُّق، ولكي تؤدي الفريضة من دون تعب واجهاد ينعكس على بشرتك، التقت «سيدتي» بالدكتورة هناء زكي، اختصاصيَّة الأمراض الجلديَّة، لتقدِّم لك بعض النصائح للحفاظ على نضارة بشرتك أثناء تأدية الفريضة، ولاستعادة رطوبتها من دون الاضرار بالحمل والجنين:



- عليك الإكثار من تناول الماء؛ لأنَّه يساعد على توصيل العناصر الغذائيَّة، والأوكسجين إلى خلايا البشرة، واحرصي على تناول ما لا يقل عن ستة أكواب يوميَّة من الماء.

- احرصي على تناولي الخضراوات والفواكه الغنيَّة بالألياف، والغنيَّة بفيتامين «أ»، و«ب».



- استخدمي المظلة للتخفيف من حرارة الشمس، مع وضع الكريمات الواقية من الشمس ومراعاة تجديدها كل ساعتين.

- قللي من تناول المشروبات الغازيَّة والقهوة والشاي أثناء المناسك، خاصة التي لا بد من تأديتها أثناء فترات النهار، لأنَّها تمتص المعادن والسوائل من الجسم ما يظهر سريعاً على بشرة الوجه.



- الكريمات التي تحتوي على أوكسيد «Zinc and kaoline»، ينصح استعمالها كمرطب في مناطق الثنايا «تحت الإبطين» لمنع الإصابة بالتسلخات.

- يمكن استعمال بودرة مضادة للفطريات مثل بودرة Trossid بين أصابع اليدين والقدمين لمنع التعرُّض للإصابة بالفطريات.



- يفضل ترطيب جسمك بعد الاستحمام للحصول على بشرة ناعمة ومحميَّة من أشعة الشمس الضارة .



أطعمة تساعد على ترطيب البشرة ينصح بالإكثار منها في تلك الفترة:

- الخيار يحتوي على مادَّة السيليكا، التي تساعد على زيادة مرونة البشرة، وتعزيز شبابها، ويساعد على ترطيب الجسم وضبط درجة حرارته.

- البرتقال والجريب فروت من الأطعمة الغنيَّة بمضادات الأكسدة، التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وعوامل الطقس السيئ، فإنَّها غنيَّة بفيتامين «سي»، الذي يساعد على تعزيز بروتين الكولاجين في البشرة.



- ينصح بالإكثار من تناول بذور الكتان، إذ أنَّها تحتوي على نسبة عالية من البروتين الطبيعي ودهون الأوميجا ٣ وتساعد البشرة على تجديد خلاياها والاحتفاظ بالمرطبات لأطول فترة ممكنة.

- تحتوي المكسرات مثل الجوز واللوز وعين الجمل على نسبة عالية من الدهون ما يجعلها مرطباً طبيعياً رائعاً للبشرة فضلا عن تقوية مرونة البشرة وتجديد خلاياها.