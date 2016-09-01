الملكة رانيا تختار إطلالة أنثوية بتصميم فالنتينو

تبهرنا الملكة الأردنية رانيا العبدالله باختياراتها الأنيقة والراقية في كل مرة، وقد أُعجبنا بإطلالتها الجميلة في افتتاح أسبوع التصميم الأردني ليلة البارحة.

حيث اختارت الملكة المتألقة فستاناً ناعماً يتميز بتصميمه الأنثوي وطبعاته الأنيقة من مجموعة فالنتينو Valentino لخريف وشتاء 2016، وأكملت إطلالتها الناعمة بحذاء عصري باللون العودي، وحقيبة كتف بلون مطابق لتحصل على طلة متكاملة تجمع بين الأناقة والرقي.

شاهدي معنا إطلالة الملكة رانيا وشاركينا برأيك.