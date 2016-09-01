أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

10 معاطف رجالية فريدة استعداداً لموسم الشتاء المقبل

Google+ Print

الخميس 01-09-2016 14:01

نشاهد في هذه الفترة استعداد الماركات والمحلات التجارية عموماً لموسم الشتاء المقبل، ولنساعدك في اختياراتك، قررنا أن نعرض عليك 10 معاطف أنيقة وجميلة قدمتها أشهر دور الأزياء العملاقة لموسم خريف وشتاء 2016.

ابتعدت أغلب تصاميم المعاطف المقدمة للشتاء المقبل عن الأسلوب الكلاسيكي، فشاهدنا تصاميم جديدة بأسلوب بسيط مستوحى من البيجامة في عرض "غوتشي "Gucci، كما شاهدنا معطفاً أنيقاً بطبعة المربعات الجميلة في عرض "بيربري Burberry".

وبعكس ما هو متوقع، شاهدنا حضوراً بارزاً للطبعات المورَّدة في عروض خريف وشتاء 2016، مثل عرض "دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana" وعرض "ديسكويرد 2 Dsquared2" الذي قدم معطفاً ثقيلاً بتصميم لافت وطبعات مورَّدة.

ولم تغب الألوان الكلاسيكية الجميلة عن تلك العروض، فقد حضرت الدرجات الترابية في عرض "كالفن كلاين Calvin Klein Collection"، و"جيفينشي "Givenchy، بالإضافة إلى عرض "ألكسندر مكوين Alexander McQueen"، الذي زُيِّن بالفراشات الذهبية.

شاهد معنا أجمل المعاطف التي عُرضت لموسم خريف وشتاء 2016، واستعد بتوفير أموالك لشرائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي