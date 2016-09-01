10 معاطف رجالية فريدة استعداداً لموسم الشتاء المقبل

نشاهد في هذه الفترة استعداد الماركات والمحلات التجارية عموماً لموسم الشتاء المقبل، ولنساعدك في اختياراتك، قررنا أن نعرض عليك 10 معاطف أنيقة وجميلة قدمتها أشهر دور الأزياء العملاقة لموسم خريف وشتاء 2016.

ابتعدت أغلب تصاميم المعاطف المقدمة للشتاء المقبل عن الأسلوب الكلاسيكي، فشاهدنا تصاميم جديدة بأسلوب بسيط مستوحى من البيجامة في عرض "غوتشي "Gucci، كما شاهدنا معطفاً أنيقاً بطبعة المربعات الجميلة في عرض "بيربري Burberry".

وبعكس ما هو متوقع، شاهدنا حضوراً بارزاً للطبعات المورَّدة في عروض خريف وشتاء 2016، مثل عرض "دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana" وعرض "ديسكويرد 2 Dsquared2" الذي قدم معطفاً ثقيلاً بتصميم لافت وطبعات مورَّدة.

ولم تغب الألوان الكلاسيكية الجميلة عن تلك العروض، فقد حضرت الدرجات الترابية في عرض "كالفن كلاين Calvin Klein Collection"، و"جيفينشي "Givenchy، بالإضافة إلى عرض "ألكسندر مكوين Alexander McQueen"، الذي زُيِّن بالفراشات الذهبية.

شاهد معنا أجمل المعاطف التي عُرضت لموسم خريف وشتاء 2016، واستعد بتوفير أموالك لشرائها.