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إطلالات ساحرة في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي

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الخميس 01-09-2016 09:48

انطلقت ليلة البارحة فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا، ويمكن أن نقول: إنها بداية مبشِّرة فيما يخص إطلالات السجادة الحمراء في المهرجان، حيث شاهدنا عديداً من الإطلالات الساحرة التي سنستعرضها معك في السطور التالية.

اجتمعت النجمات في افتتاح 'La La Land' في أول أيام المهرجان، وقد تنوعت إطلالاتهن بين الكلاسيكية بتنسيقات فاخرة للسهرة مثل إطلالة جيما أرتيرتون Gemma Arterton التي اختارت فستاناً أسودَ بسيطاً وأنيقاً، وفالنتينا لودفيني Valentina Lodovini التي اختارت فستاناً أبيضَ كلاسيكياً نسَّقت معه "بليزر" أنيقاً بنفس اللون، وبين الجرأة التي كانت حاضرة بشكل متفاوت في إطلالات النجمات هناك، فارتدت بيانكا بالتي Bianca Balti معطفاً مطرياً بتصميم عصري أنيق، بينما تألقت الفاشينيستا إلينورا كاريسي Eleonora Carisi بتصميم درامي جميل حمل توقيع السعودي محمد آشي.

إن أردنا تتويج الإطلالة الأجمل على السجادة الحمراء فلا بد من أن نذكر باربرا بالفن Barbara Palvin بفستانها الأبيض ذي التصميم الأنثوي الجميل، وإيما ستون Emma Stone بإطلالتها المميزة بتصميم من فرساتشي Versace بالشراشيب البراقة واللون الساحر.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي.

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سيدتي