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أحمد يونس: موسم جديد من «عمارة الحج رمضان» العام المقبل‎

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أحمد يونس: موسم جديد من «عمارة الحج رمضان» العام المقبل‎ أحمد يونس: موسم جديد من «عمارة الحج رمضان» العام المقبل‎

الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج كلام معلمين – أرشيفية

أعرب الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج كلام معلمين، المذاع على إذاعة الراديو 9090، عن سعادته بنجاح البرنامج إذاعيًا، وتحقيقه أعلى نسبة استماع .

وأضاف يونس، أنه يسعى بشكلٍ مستمر إلى تطوير فقرات البرنامج لتناسب جميع المستمعين، حيث قدم من خلال البرنامج جانبًا خيريًا، وجانب ثقافي، لأن الثقافة مهمة جدًا، فضًا عن العمل على تنمية وعي الشباب، من خلال إلقاء الشعر، الموسيقى، والندوات الثقافية.

وأشار يونس، إلى أحدث فقرات البرنامج، وهي “نشرة أخبار الحج”، والتي تهتم بكل أخبار الحجاج المصرين منذ مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج، وحتى عودتهم إلى .

وأكد أن برنامجه “عمارة الحاج رمضان”، مستمر على إذاعة 9090 موسم جديد في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد ردود فعل الجمهور الجيدة حوله.

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