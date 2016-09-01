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مطار مرسى مطروح يستقبل رحلة شارتر على متنها 153 سائحًا إيطاليًا

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مطار مرسى مطروح يستقبل رحلة شارتر على متنها 153 سائحًا إيطاليًا مطار مرسى مطروح يستقبل رحلة شارتر على متنها 153 سائحًا إيطاليًا

>مطروح – حسن مشالى

استقبل مطار مرسى مطروح، رحلة طيران شارتر قادمة من مطارى روما وميلانو بإيطاليا، على متنها 153 سائحا إيطاليا، ليرتفع عدد التى استقبلها مطار مطروح منذ بداية موسم الصيف السياحى إلى 8 طائرات شارتر.

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى بيان له اليوم، أنه يجرى العمل على تشجيع وجذب السياحة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، مع ضرورة إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية للترويج لمحافظة مطروح سياحياً، بما ينعكس على زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من عواصم العالم، حتى تحتل مطروح مكانة مميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمنى بفضل وعى أبنائها، ما يجعلها من المقاصد السياحية المهمة، فى ظل ما تتمتع به من المقومات والتنوع السياحى، مثل سياحة السفارى والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.

من جانبها أكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أنه تم توزيع الدليل السياحى للمحافظة باللغة الإيطالية على السائحين، بناء على توجيهات محافظ مطروح، لتعريفهم بأهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.


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