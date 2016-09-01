"مستثمرى البحر الأحمر" تعقد اجتماعا مع اتحادات السياحة لبحث عودة الوفود

عقدت جمعية مستثمرى البحر الأحمر اجتماعا بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله لتوحيد الجهود مع جميع الجمعيات والاتحادات السياحية لسرعة عودة السياحة.

وحضر الاجتماع كل من نورا على رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والدكتور مصطفى خليل أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية وكل من طارق شلبى من جمعية مستثمرى مرسى علم وجمعية مستثمرى سهل حشيش، وتم استعراض الخطة الموضوعة لتشغيل طائرات شارتر من عديد من الدول الجديدة لم تكن تعمل مع مصر من قبل وسوف تبدأ العمل خلال شهر أكتوبر.

كما أكدت الجمعية أنه تم الاتفاق على أن تتولى جمعية مستثمرى البحر الأحمر عمليات تجديدات 37 مدرسة بمدينة الغردقة كما هو متبع بالأعوام السابقة وكذلك القيام بعمليات تجميلية لعدد من الميادين العامة بمدينة الغردقة كمشاركة مجتمعية من جمعية مستثمرى البحر الأحمر مع محافظ البحر الأحمر لجعل مدينة الغردقة من أرقى المدن السياحية العالمية.