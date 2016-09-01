بالصور.. إدارة دكرنس الزراعية تزيد نقاط تجميع قش الأرز إلى 17 نقطة لمنع حرقه

واصلت مديرية الزراعة بالدقهلية، برئاسة محمد المنسى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، المرور على الحقول، بإدارة دكرنس بإشراف المهندس أحمد حسن طلبة مدير الإدارة الزراعية بدكرنس، وتزويد عدد نقاط تجميع قش الأرز بالمركز.

ووصلت مواقع تجميع قش الأرز لـ17 موقعا بزيادة الضعف عن العام الماضى، بإدارة دكرنس الزراعية بمحافظة الدقهلية، وتغطى هذه المواقع كافة نواحى الإدارة، وذلك للتواصل مع الفلاحين ووضع العديد من الحلول والخيارات، لحرق القش.



>ويستخدم القش الناتج من حصاد الحقول فى تغذية الماشية، التنسيق مع جهاز الإرشاد بالإدارة الزراعية بدكرنس فى عمل كومات سمادية أو عمل علف برفع قيمته الغذائية أو تسليمه للمزارعين الذين يقومون بتجميع القش، والتنسيق مع الجمعية الزراعية التابع لها فى انتقال أصحاب مواقع تجميع القش للحصول عليه.



>وقال المهندس على قياسة، ‏مهندس زراعى بقسم الإرشاد الإدارة الزراعية بدكرنس‏، إنه لا يوجد أى مبرر للمزارع فى نطاق الإدارة الزراعية بدكرنس، أو محافظة الدقهلية لحرق قش الأرز نظرا للمواقع العديدة والتى تغطى كافة نواحى الإدارة والتواصل الدائم مع رجال الإدارة والمزارعين بجميع نواحى الإدارة، وذلك بتعليمات محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة، وكافة مديرى الإدارات، وتم تشكيل لجان من الإدارة والجمعيات التابعة لها وذلك لمراقبة الوضع الميدانى لجميع نواحى الإدارة وزراعات الأرز على مدار الساعة التى يتم حصادها أول بأول .