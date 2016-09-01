بالصور.. مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم ندوة عن الكادر السياسى

نظم حزب مستقبل وطن أمانة الإسماعيلية ندوة بعنوان إعداد الكادر السياسى الحزبى، وذلك بالتعاون مع أمانات التنظيم، والشباب، والمرأة، والتدريب والتثقيف.

دارت الندوة التى حاضر فيها السيد عزام، سياسى، عن أهمية الأحزاب السياسية فى مصر خلال الوقت الحالى، والدور الأساسى الذى تمثله الأحزاب فى مصر على مصر الزمان، كما وضح السياسات العملية التى يتبعها حزب مستقبل وطن للتعامل مع الجماهير فى الشارع الإسماعيلى، واستعرض عزام أهم المصطلحات السياسية الشهيرة، وما تمثله من معنى، مع مناقشة الأعضاء عن الحياة السياسية فى مصر حاليا.

وقال محمد السيد طلبة، أمين حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن الحزب بدأ استعداداته لانتخابات المحليات المقبلة، وجار وضع خطة لتأهيل أعضاء الحزب لخوض تلك الانتخابات، حريصاً على أن المجلس المحلى القادم لديه صلاحيات تميزه على المجالس الماضية، وأن الحزب سيعمل على الدفع بشخصيات ذات سمعة طيبة وسط الجماهير، ولديها خبرة فى العمل المحلى لخوض تلك الانتخابات.

وأشار طلبة فى تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، أن الشباب هم وقود العملية السياسية فى مصر وهذا مايعتمد عليه الحزب، من خلال تقديم وجوه شبابية جديدة للعمل السياسى فى مختلف محافظات الجمهورية، وتأهيلهم للمشاركة فى صنع القرار، وخدمة المواطنين.