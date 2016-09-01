أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم ندوة عن الكادر السياسى

Google+ Print
بالصور.. مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم ندوة عن الكادر السياسى بالصور.. مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم ندوة عن الكادر السياسى

>الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم حزب مستقبل وطن أمانة الإسماعيلية ندوة بعنوان إعداد الكادر السياسى الحزبى، وذلك بالتعاون مع أمانات التنظيم، والشباب، والمرأة، والتدريب والتثقيف.

دارت الندوة التى حاضر فيها السيد عزام، سياسى، عن أهمية الأحزاب السياسية فى خلال الوقت الحالى، والدور الأساسى الذى تمثله الأحزاب فى مصر على مصر الزمان، كما وضح السياسات العملية التى يتبعها حزب مستقبل وطن للتعامل مع الجماهير فى الشارع الإسماعيلى، واستعرض عزام أهم المصطلحات السياسية الشهيرة، وما تمثله من معنى، مع مناقشة الأعضاء عن الحياة السياسية فى مصر حاليا.

وقال محمد السيد طلبة، أمين حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن الحزب بدأ استعداداته لانتخابات المحليات المقبلة، وجار وضع خطة لتأهيل أعضاء الحزب لخوض تلك الانتخابات، حريصاً على أن المجلس المحلى القادم لديه صلاحيات تميزه على المجالس الماضية، وأن الحزب سيعمل على الدفع بشخصيات ذات سمعة طيبة وسط الجماهير، ولديها خبرة فى العمل المحلى لخوض تلك الانتخابات.

وأشار طلبة فى تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، أن الشباب هم وقود العملية السياسية فى مصر وهذا مايعتمد عليه الحزب، من خلال تقديم وجوه شبابية جديدة للعمل السياسى فى مختلف محافظات الجمهورية، وتأهيلهم للمشاركة فى صنع القرار، وخدمة المواطنين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب