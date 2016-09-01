مصر للطيران : 44 رحلة جوية لنقل 10500 حاجًا

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، أنه بدأ العد التنازلي للجسر الجوي الذي تسيره الشركة، لنقل ضيوف الرحمن إلي الأراضي المقدسة، أضاف يصل غدًا آخر أفواج حجاج القرعة، يليها حجاج الجمعيات والسياحة، لتنتهى مرحلة الذهاب في 5 سبتمبر الجاري .

وأكد مسلم أن شركة مصر لطيران، اليوم الخميس، تسير٢٤ رحلة جوية لنقل5371 حاجًا، بواقع ١٧رحلة إلي جدة على متنها 4070 حاجًا، تقلع 15 رحلة منها من مطار القاهرة الدولي، لنقل حجاج شركة مصرللطيران للسياحة (الكرنك).

> بالأضافة إلي الحجاج الفلسطينيين، وقرعة ضباط، وحجاج شركات السياحة وترانزيت أمستردام ولندن وبومباى وأبوجا وفرانكفورت وميونخ وشارل ديجول، وأثينا، وتضامن الشرقية والأوقاف والمؤسسة والتموين، بالإضافة إلي رحلة تقلع من مطار أسوان الدولي لنقل حجاج قرعة وتضامن أسوان، ورحلة عمل تقلع من مطار شرم الشيخ.

وقال صفوت تسير الشركة ٧ رحلات جوية إلي المدينة المنورة، تقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وذلك لنقل 1401 حاجًا من حجاج تضامن القليوبية وحجاج شركات السياحة ووزارة الثقافة وترانزيت كانو وأبوجا ولندن والجزائر وفرانكفورت ولاجوس وميلانو.

ومن جانبه صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تسير الشركة غدًا الجمعة 20 رحلة جوية إلي الأراضى المقدسة لنقل 5029 حاجًا، بواقع 15 رحلة إلي جدة لنقل 3693 حاجًا، تقلع 13 رحلة منهم من مطار القاهرة الدولي، لنقل حجاج شركة مصرللطيران للسياحة (الكرنك) والحجاج الفلسطينيين وشركات السياحة وقرعة العلاقات وهيئة قضايا الدولة ووزارة الموارد المائية وترانزيت لندنوشارل ديجول وتورنتو ونيويورك وأكرا، بالإضافة إلي رحلة من مطار الأقصر الدولي، لنقل حجاج تضامن سوهاج وأخرى من مطار الغردقة لنقل حجاج تضامن وقرعة البحر الأحمر.

كما تسير الشركة 5 رحلات إلي المدينة المنورة، لنقل 1336 حاجًا من حجاج ترانزيت، لندن وأبوجا ولاجوس وكانو وتورنتو ونيويورك وأمسترداموشارل ديجول وبرلين وميونخ وفرانكفورت وفيينا، والجزائر.

وبذلك يصل إجمالي الرحلات التي تسيرها الشركة اليوم وغدًا 44 رحلة جوية تنقل 10500 حاجَا، إلي كل من جدة والمدينة المنورة .